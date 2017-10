Cinco videojuegos para bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los videojuegos no son tan malos como se pensaba hace años, pues con el desarrollo de las nuevas tecnologías, pueden ayudar a combatir el sobrepeso. Además de ser una motivación para que las personas realicen ejercicio.Te presentamos cinco opciones que te ayudarán a bajar de peso.1. FightxerciseDesarrollado por ingenieros del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el videojuego busca fomentar la actividad física, por lo que para mejorar la condición anatómica del avatar el usuario deberá ejercitarse.Fightxercise, además, motivará al usuario a caminar 10 mil pasos y quemar 2 mil calorías diarias, al hacer esto el avatar bajará de peso, mejorará su condición física, avanzará en la historia y desbloqueará elementos del juego.Esta propuesta está disponible para Android y cuenta con una pulsera que con ayuda de la aplicación Google fit monitorea la cantidad de pasos, horas de sueño y calorías quemadas por el usuario.Está basado en juegos como Street Fighter o Mortal Kombat.2. Second LifeUna investigación, realizada por el centro médico de la Universidad de Kansas (KU), usó la realidad virtual de Second Life para estudiar tanto la pérdida de peso como el mantenimiento de éste.En Second Life los participantes pueden simular situaciones de la vida real, aunque sin muchas de las consecuencias y repercusiones. Por ejemplo, los avatares son capaces de practicar la planificación de comida completa con recuento de calorías, salir a cenar o asistir a fiestas.El objetivo es crear un ambiente donde la gente pueda investigar estilos de vida más saludables sin el temor de ser juzgado.3. Move FitnessCon este videojuego las personas podrán diseñar su rutina de ejercicios, dependiendo de su estilo, necesidades y preferencias.Cada rutina estará acompañada por música. Mientras tanto el entrenador personal estará en la pantalla para ofrecer tutoriales, ayuda y consejos para alcanzar todos los objetivos. Además, se podrá elegir entre un programa o un único ejercicio.4. Zumba fitnessEl videojuego combina ritmos latinos e internacionales, que ayudarán a mejorar el tono muscular a través de 30 rutinas de zumba y nueve estilos de baile.Está disponible para Xbox 360 Kinect y Wii. Este último incluye un cinturón que detecta el movimiento de las caderas mientras se juega.5. Your Shape: Fitness Evolved 2013Este videojuego cuenta con más de 125 ejercicios diferentes y 215 movimientos deportivos. Además de 150 recetas para lograr una condición física favorable.Los usuarios podrán crear un programa de entrenamiento personalizado de hasta cuatro semanas, que se adecua a sus necesidades y preferencias. Las opciones en línea no sólo ayudarán a motivarlo, sino que podrá entrar en contacto con sus amigos.