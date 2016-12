Queda detenido con todo y su machete

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por portar un arma blanca y amedrentar a los transeúntes, un hombre fue detenido por la Policía Preventiva Municipal en Bahía de Kino.



Se identificó a la persona como Pablo, de 49 años de edad, quien traía consigo un machete y su conducta con las demás personas era bastante agresiva.



La aprehensión se registró a las 12:00 horas en la calle Vallarta y Acapulco, en la comunidad de Kino Viejo, según detalla el parte policíaco.



El hombre fue canalizado al Ministerio Público con base en el poblado Miguel Alemán, pues éste ya contaba con varias entradas administrativas por el mismo motivo.



APREHENDIDA POR NO CUMPLIR ORDEN



Al no cumplir con una orden de comparecencia ante el Juzgado Oral de lo Penal del Distrito 10, una mujer fue detenida por agentes de la Policía Preventiva Municipal, en Bahía de Kino.



Según información emitida por la corporación, quien está identificada como Yisel Susana, alias "La Chacala", de 25 años de edad, contaba con una orden para comparecer ante el Juez.



El motivo del precepto se debe a que hace aproximadamente dos semanas, fue detenida en flagrancia cuando consumía la droga conocida como crystal en la vía pública, junto a un menor de 14 años de edad.



La mujer fue vinculada para investigación por el delito de corrupción de menores, pero al no cumplir con la comparecencia, la autoridad realizó la aprehensión.