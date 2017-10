Incendio consume cuarto de cartón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un descuido fue lo que posiblemente provocó el incendio de un cuarto de cartón y madera, que se encontraba en la parte posterior de una vivienda localizada en la colonia Jesús García, donde no resultaron personas lesionadas.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos el siniestro se registró alrededor de las 10:00 horas, en el inmueble marcado con el número 53, de las calles Juan José Aguirre y Dos.



Brígida Carrasco, una de las propietarias del predio afectado, comentó que en el cuarto que se incendió vivía su hermano y que fue él mismo quien se percató de que estaba en llamas; y aunque ignoran las causas, asegura que hubo chispas segundos antes.



"Pues nosotros estábamos adentro cuando mi hermano dice que empezó a chispear y ‘de la nada’ comenzó a quemarse el cuartito, sabe a qué se debería, pero dice mi hermano pues eso, que vio como chispas, fue un descuido yo creo", declaró.



Fue en ese momento que solicitaron apoyo a través del 911, mientras que con ayuda de familiares y vecinos intentaron sofocar el fuego, haciendo uso de cubetas con agua y la manguera de la llave.



Minutos después llegó personal de Bomberos de Hermosillo, quienes lograron extinguir las llamas por completo y se aseguraron de que no existiera riesgo de propagación.



La pérdida de la construcción fue total, pero no hubo lesionados, ya que una persona de la tercera edad logró salir a tiempo con ayuda de sus hijos, mientras realizaban labores de extinción.