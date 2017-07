Irresponsabilidad aumenta el peligro en cruceros: Tránsito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Es en los pares viales donde se presentan más los accidentes de tránsito y los más aparatosos, debido a que los conductores no respetan las reglas de tránsito, informó la directora de Tránsito en Hermosillo.



Janneth Elena Pérez Morales comentó que a pesar de que la velocidad máxima permitida para circular en los pares viales es de 45 kilómetros por hora, los conductores exceden los límites de velocidad y por eso se presentan los accidentes, que en algunos casos suelen ser fatales.



"La gente insiste en no respetar los límites de velocidad y aún así que no conduce a los 45 kilómetros por hora, todavía no respeta los señalamientos de ‘alto’ o el semáforo, que es cuando suceden este tipo de hecho y luego dicen que ambos tenían el semáforo en verde", dijo.



Ha habido casos que en algunos bulevares se han detectado velocidades mayores a los 100 kilómetros por hora, reveló, como en el caso del bulevar Manlio Fabio Beltrones, al Sur de la ciudad.



El año pasado se registraron en Hermosillo un total de mil 255 choques, en los que resultaron 955 personas lesionadas y 50 personas fallecieron, mientras que en lo que va del 2017 han ocurrido 760 choques, con 436 lesionados y 38 personas occisas.



SUFREN EL PELIGRO



En base a la frecuencia de accidentes de tránsito que se han presentado en algunos pares viales de la ciudad, se realizó un sondeo entre comerciantes y vecinos afectados por esta situación, quienes coinciden que el exceso de velocidad en la principal causa.



Desde hace más de 27 años, Alfonso Armando Jashimoto, tiene una imprenta en la esquina de las calles José S. Healy y Bernardo Reyes, en la colonia Balderrama, y aseguró que son incontables las veces que su negocio se ha visto afectado a causa de accidentes en ese cruce.



"Yo aquí crecí, desde antes que pavimentaran, me acuerdo que una vez hubo en 30 días, 27 choques, te lo juro, y lo que pasa es que ve la gente que el semáforo va a cambiar y le aceleran, y han sucedido accidentes fatales, han muerto dos personas aquí", señaló.



El empresario mencionó que los accidentes en ese lugar son tan comunes, que hace unos meses, en un lapso de una hora se registraron dos choques, en los que los vehículos doblaron las barras de acero que protegen el área perimetral de su negocio y se impactaron con su propiedad.



Destacó que los daños materiales que los automovilistas causan en su propiedad nadie los cubre y él mismo tiene que pagar reparaciones cada vez que un vehículo o dos se impactan en el inmueble.



"Eso pasa muy seguido, las llantas de los carros terminan en la ventana, han destrozado la banqueta, cada vez que tumban un riel que tengo de protección termino pagando 500 pesos y nadie me los paga, ya no son dos los afectados, sino tres, y el seguro cubre solo a los vehículos", externó.



Otro de los pares viales en los que ocurren hasta cuatro choques de vehículo por semana, según residentes de los alrededores, es el cruce de las calles Enrique Quijada y 12 de Octubre, donde la falta de precaución de los automovilistas prevalece.



Manuel Plascencia, quien reside en el lugar desde hace más de 40 años, platicó que principalmente los conductores que circulan de Sur a Norte, sobre la calle 12 de Octubre, son los que no respetan la señal de "alto" y provocan grandes choques.



Añadió que anteriormente existía un tope que reducía la velocidad de los vehículos, pero recarpetearon ambas avenidas y no pusieron ni reductores de velocidad, lo que hace que los conductores se pasen de largo, a pesar de que están dos señalamientos de "alto".



"Es que los altos no se ven y los carros vienen bien recio, se confían que en la Luis Orcí es libre, pero aquí tienen que hacer alto, pero cuando chocan dicen que no lo vieron, seguido hay choques este cruce, tres o cuatro por semana", indicó.



Entre los cruces que se detectaron con más incidencia en accidentes se encuentran el bulevar Luis Encinas y Jesús García, y los accidentes más comunes en ese sitio están choques, volcamientos y personas atropelladas con resultados fatales.



Otros puntos frecuentes donde hay accidentes son las calles Veracruz y Monteverde; Aburto y Reforma; José S. Healy y Monteverde; José S. Healy y General Piña; Olivares y Mendoza; López del Castillo y Mendoza.