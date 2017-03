Advierten vecinos a los ladrones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como medida de protesta ante la ola de robos que se han presentado en la colonia desde hace varios meses, los residentes del Sahuaro Final colocaron lonas de advertencia hacia los delincuentes en una de las calles con mayor incidencia.



Con la leyenda de "Alerta, vecinos organizados contra la delincuencia", los habitantes de las calles Etchojoa y Cabo Blanco, aseguraron que no descansarán hasta acabar con la delincuencia, ya que las autoridades no han hecho nada al respecto.



Por temor a represalias, los reportantes prefirieron omitir sus datos personales, ya que aseguran que los delincuentes viven en la misma zona y los tienen detectados, pero están cansados de que les arrebaten lo poco que con tanto esfuerzo se han ganado.



"De tantos robos que hay aquí precisamente por esta calle (Etchojoa) decidimos unos cuantos vecinos organizarnos y enfrentar juntos a los delincuentes porque ya es mucho lo que hemos batallado, a mí me han robado dos veces y no es justo", externó.



La vecina en la colonia desde hace más de 26 años, reveló que "los amantes de lo ajeno" la han visitado en dos ocasiones, y le han robado productos que ofrece en su comercio, y no pretende seguir aguantando que las casas y vehículos sean saqueados sin que se haga justicia.



En la advertencia que los vecinos le hacen llegar a la delincuencia a través del cartel, dejan muy en claro que si llegan a asegurar a uno de ellos cometiendo algún acto ilícito, los van a linchar y no serán entregados a las autoridades.



"Todo esto es porque ya no sabemos qué hacer, estamos hartos, sueno muy choteado pero es la verdad, le llamas a la Policía y no vienen, o llegan dos horas después, porque hasta ellos mismos dicen que para qué van a venir si tienen que agarrarlos con las manos en la masa", comentó un vecino.



Por lo menos ya hubo un acercamiento por parte de las autoridades, agregó, y mañana (hoy) a las 19:00 horas habrá una reunión de vecinos con los policías y los afectados expondrán las necesidades y acordarán una solución pronta.