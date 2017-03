Seleccionan reos para el Cereso 3

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El proceso de selección de los 200 internos que serán trasladados al nuevo Centro de Reinserción Social en Hermosillo (Cereso 3) ya inició, informó el director general del Sistema Estatal Penitenciario.



Pedro González Avilés indicó que hoy en día se tiene un listado inicial de 550 reclusos de baja peligrosidad, de los cuales se elegirán a los internos con delitos no graves que estén por cumplir con su condena.



Señaló que de acuerdo con el programa del centro que estará ubicado sobre la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, a un costado del Cereso II, los internos seleccionados pasarán ahí el último año de su condena.



"Pretendemos que las penalidades de los internos no rebasen los cuatro años de sentencia, que tengan compurgada una buena parte de la pena y que no presenten problemas de conducta", expuso el titular del Sistema Estatal Penitenciario.



CAPACITACIÓN Y REHABILITACIÓN



Para facilitar la reinserción a la sociedad, González Avilés puntualizó que los internos del Cereso 3 recibirán capacitación para el trabajo y rehabilitación de adicciones si es necesario.



La construcción del Cereso 3, que contará con una nave industrial de 700 metros cuadrados, torre de vigilancia, clínica médica y sala de usos múltiples, inició el 9 de agosto de 2016 y se espera que finalice en junio de este año.