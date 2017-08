Muere persona atropellada al Sur de la ciudad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un hombre perdió la vida al ser atropellado presuntamente por dos vehículos, alrededor de las 09:00 horas de hoy, sobre el bulevar Solidaridad y Navolato, en la colonia Emiliano Zapata.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, el hombre del cual se desconocen sus datos generales, intentaba cruzar de Poniente a Oriente sobre los carriles que circulan de Norte a Sur, sobre el bulevar Solidaridad.



Fue en eso que el conductor de un vehículo sedán, color blanco, al parecer, no se percató de la presencia del peatón y lo arrolló, y segundos después un segundo automóvil, color rojo, también alcanzó a golpearlo, y al no superar los golpes, el afectado murió en el lugar.



Hasta el momento se desconocen las identidades de los involucrado y la versión oficial de cómo sucedieron los hechos, pero se seguirá informando con más detalle en la edición impresa.



A los minutos de que un hombre perdiera la vida al ser arrollado por dos vehículos, en el mismo lugar se registró un choque entre dos automóviles, quienes supuestamente intentaban observar el anterior hecho y se impactaron.



Los conductores no resultaron lesionados y se desconocen las verdaderas causas del accidente.



Más información en el video: