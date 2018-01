Aparentemente identifican a agresores de abarrotero y van por ellos: Alcaldesa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los responsables de la muerte de Fausto, el propietario de la tienda asesinado en la colonia Modelo, presuntamente ya fueron identificados, reveló Angelina Muñoz Fernández.



“El comisario está atendiendo este asunto, aparentemente tienen identificados a los agresores y van a ir por ellos, no puede haber impunidad en este asunto, tiene instrucciones mías de atender y coordinarse con otras autoridades”, expresó la presidenta municipal.



Muñoz Fernández lamentó los hechos ocurridos y mencionó que el comisario general de Seguridad Pública Municipal, Jorge Andrés Suilo, se encargaría de atender el caso.



La presidenta de Hermosillo comentó que no vale la pena entregar la vida por bienes materiales, por lo que exhortó a los ciudadanos estar vigilantes y a las autoridades no ceder el paso en materia de seguridad.



“Comparto el dolor de la familia, lamento mucho el suceso, como ya lo señalé el tema de la seguridad es prioritario, por el lado de las personas les pediría que estuvieran atentos, los temas materiales no valen la pena por entregar la vida”, dijo.



Muñoz Fernández recalcó que en este tema se necesita también de la participación ciudadana, pues en ocasiones las patrullas atienden casos de molestias de vecinos por música a alto volumen, cuando la principal preocupación es resguardar la ciudad.



“No vamos a ceder el paso, pero no es posible que nuestras patrullas estén atendiendo problemas de conflicto de violencia familiar o porque alguien tiene la música a alto volumen cuando deberían estar patrullando”, manifestó.