Exigen en redes sociales esclarecer asesinato ocurrido en asalto en la colonia Modelo

Consternación ha causado en redes sociales el asesinato del comerciante a manos de ladrones el día de ayer en la colonia Modelo.



Los hermosillenses exigieron justicia para que se esclarezca el terrible acto de violencia ocurrido contra una persona muy estimada en ese sector de la ciudad.



José Ángel Jiménez Duarte comentó en redes sociales que le dolía que estos actos sucedan contra gente trabajadora, mientras que los criminales hacen de las suyas y acusó a los policías de dejarlos libres.







Por su parte, Dora Herrera exigió que se hagan las investigaciones pertinentes y atrapen a los responsables y que este delito no se quede sin castigo.







Entre tanto, David Green declaró que esta era la muestra de que los programas implementados por las autoridades para la prevención del delito habían fracasado.







Asaltantes matan a abarrotero en la colonia Modelo



Una escena de tristeza, llanto y desesperación es lo que se observó anoche después del asesinato de Fausto, un vecino de la colonia Modelo propietario de un conocido minisuper que fue sorprendido por dos asaltantes.



El homicidio ocurrió en el Mini super Linos, ubicado en Yáñez y Tabasco, alrededor de las 19:50 horas; hasta anoche no era localizado el vehículo en el que se habían escapado los asesinos.



El lugar fue sitiado por un grupo de elementos policiacos, mientras que otros policías buscaban el automóvil Jeep Cherokee color plata, modelo aproximado 2000.



Los atacantes, quienes vestían de color claro, le exigieron el dinero de la caja registradora; uno de ellos accionó el arma y el cuerpo de Fausto quedó dentro del mismo establecimiento.



El dueño del establecimiento era muy querido por sus vecinos, quienes convivieron con él por varios años.



Tanto sus amigos, vecinos y familiares estaban sorprendidos, su esposa destrozada y sollozando, y aunque estaba abrazada de sus hijos no encontró consuelo alguno.



Las personas mas allegadas a la familia no pudieron contenerse y pasaron las cintas que policías habían colocado, pues ellos tampoco encontraban como sacar el dolor y solamente se abrazaban unos con otros.



QUERÍA REGRESAR A EU



Fausto, de 52 años de edad, pensaba regresarse a Estados Unidos por la situación de inseguridad que enfrentaba la ciudad, según una vecina.



Y es que la víctima llegó junto con su familia a Hermosillo con la esperanza de poner un negocio, salir adelante y envejecer junto a su amigos, pero esos pensamientos se borraron la noche del lunes.



El llanto se escuchaba desde lejos, los gritos también, pero más se sentía la tristeza que todos alrededor mostraban, más por la forma en que le quitaron su vida.



"No podemos creer lo que pasó, Fausto era una persona muy amable y era respetado por todos, siempre nos trató bien, es una desgracia lo que pasó, él ya se quería regresar al otro lado", manifestó otra vecina.



Algunos residentes estaban dentro del abarrotes cuando todo sucedió, ellos también se quedaron el shock, pues vieron el cuerpo de Fausto tendido, ya sin vida después del disparo que recibió.