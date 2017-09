Ligan a cinco atracos a dos asaltabancos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En por lo menos cinco atracos a banco están involucrados los dos presuntos asaltantes que ayer fueron capturados, informó el comisario de Seguridad Pública Municipal.



Jorge Andrés Suilo Orozco, detalló que los imputados fueron identificados como Uriel Alberto, de 19 años; y Luis Ignacio, de 23 años, a quienes se les aseguró 114 mil pesos.



Destacó que a las 09:30 horas de ayer, personal del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) atendió un reporte de asalto en la sucursal Bancomer de Periférico Norte y Reyes, y 17 minutos después ambos quedaron bajo resguardo de los municipales y fueron presentados ante el Ministerio Público.



"El gerente del banco, apoyado por un civil, persiguió a uno de los sujetos, logrando detenerlo metros adelante, mientras que los elementos de GOT localizaron a una segunda persona en el interior del baño de una gasolinera donde recuperaron 21 mil 400 pesos", relató.



El gerente del banco señaló que ambos hombres entraron a la sucursal portando lo que parecía ser un arma de fuego y una blanca, añadió, amenazaron a cuatro cajeras para llevarse el dinero, pero fueron detenidos y se recuperaron 114 mil pesos en total.



Suilo Orozco detalló que a los imputados se les aseguró un arma tipo revólver y una solera; se presume que participaron en por lo menos cinco robos bancarios, los cuales no se pueden especificar para no interferir en las investigaciones.