Aumentan robos: Canacope

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los robos a tiendas de conveniencia como tienditas o abarrotes han ido en aumento y hasta el momento se han focalizado tres puntos en la ciudad, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, en Sonora, Martín Zalazar Zazueta.



El Cerro de la Campana, Solidaridad y al Sur de la ciudad es donde se ha registrado el aumento de este tipo de incidentes.



"Aquí son robos rápidos donde llega el asaltante y se lleva lo que tenga el del mostrador en la caja, que pueda ser 200 o 300 pesos y lo que pueda agarrar, ya sea cigarros u otros artículos", explicó.



Es por eso que los abarroteros y dueños de comercios están optando por realizar cortes de caja con mayor frecuencia para no acumular grandes cantidades de dinero en ellas y que el motín sea menor, dijo.



Agregó que muchos de los dependientes de estos negocios han optado por evitar realizar la denuncia correspondiente, debido a que las cantidades que se llevan son pequeñas y prefieren evitar perder el día en trámites de denuncia.



"El índice de no denuncias según el Inegi es que el 90% de las personas no denuncia y esto es de cualquier tipo de delito, no vamos a especificar asalto, robo. La percepción de la gente es que la autoridad no actúa y prefieren perder lo poco o lo mucho que les hayan robado", comentó.