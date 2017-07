Traían automóvil robado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A bordo de un vehículo que contaba con reporte de robo desde el pasado 14 de julio, fueron sorprendidos Emmanuel T., de 37 años de edad; y Adrián H., de 40 años, y fueron asegurados por la Policía Municipal, en la colonia Los Arcos.



En un boletín oficial emitido por Seguridad Pública se anunció que el jueves, alrededor de las 11:22 horas, agentes preventivos realizaban un recorrido de vigilancia por las calles Moisés Canale y Juan Oñate, cuando se percataron de la presencia del vehículo.



Era un pick up, Chevrolet S10, color negro mate, modelo 1997, sin placas, y sus características correspondían con uno que fue reportado como robado y los policías decidieron abordar al conductor y a su acompañante.



Al no poder comprobar su posesión legal del pick up y descubrir que el vehículo era el mismo que fue robado en días pasados, los agentes solicitaron apoyo a elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y quedaron bajo arresto para ser investigados.



El pick up fue puesto a disposición del ministerio público especializado en maquinaria agrícola y vehículos robados, para las diligencias correspondientes.