Relaciona SSP homicidio doloso con narcomenudistas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para el secretario de Seguridad en Sonora, Adolfo García Morales, el problema en el Estado es el homicidio doloso y radica en los narcomenudistas.



"El problema que tenemos es homicidio doloso y el problema radica en narcomenudistas, está muy claro, en estos tres meses se ha incrementado incluso en un porcentaje importante en Cajeme y eso afecta al porcentaje a nivel estatal", recalcó.



Aunque no proporcionó datos exactos de los porcentajes que han ido en aumento, García Morales externó que con el nuevo despliegue de seguridad que iniciará el 1 de mayo se pretende tener buenos resultados.



El funcionario estatal agregó que llegó a Sonora una parte de la Gendarmería que tanto se esperaba y se está coordinando con las distintas corporaciones policiacas, así como con la Policía Militar, quienes permanecerán en el Estado hasta disminuir los índices delictivos en el Estado.



Hay que recordar que el pasado 27 de marzo llegaron a Sonora alrededor de mil elementos de la Quinta Brigada de la Policía Militar, con la finalidad de reforzar la seguridad en el Estado, principalmente en Hermosillo, Cajeme, Huatabampo, así como en los Valles del Yaqui y Mayo.



FALTAN RECURSOS



La falta de recursos en los distintos municipios del País, es el principal factor que impide la depuración de los elementos que no aprobaron el examen del Centro de Evaluación y de Control de Confianza (C3), declaró el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Álvaro Vizcaíno Zamora explicó que en comparación a otros estados de la República, Sonora se encuentra muy bien en términos generales, pero la principal falla que existe en la mayoría de los estados es el recurso para indemnizar a los servidores públicos que reprobaron el C3.



"A nivel nacional existe todavía la necesidad de avanzar en la depuración de los elementos que no aprobaron el Control de Confianza y los principales pendientes se encuentran a nivel municipal, es un tema que está relacionado con el dinero que se requiere para poder indemnizar a quien se tiene que ser separado de su cargo", dijo.



El secretario ejecutivo destacó que otra de las áreas de oportunidad para mejorar el sistema de evaluación C3, es que el elemento central del examen no sea el polígrafo y basarse en los exámenes de entorno social, como en otros países del mundo.