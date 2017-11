Buscan detener a cinco ex funcionarios de la PGJE

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Están pendientes de ejecutarse órdenes de aprehensión en contra de cinco ex funcionarios de la antigua Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el caso de Gisela Peraza, informó el fiscal general.



Rodolfo Montes de Oca Mena indicó que estos ex servidores públicos cuentan con amparos otorgados por un juez y que mediante ese recurso jurídico han retardado la ejecución de dichas órdenes, a pesar de tener elementos en su contra.



Puntualizó que entre los delitos que se les acusan a los presuntos implicados en el caso de la ex trabajadora doméstica del ex gobernador, Guillermo Padrés Elías, destaca el de tortura.



"En este momento no puedo revelar nombres ni el número de las órdenes de aprehensión que tenemos pendientes por ejecutar porque sería dar luz a la investigación y advertir a los inculpados", expuso el fiscal.



Montes de Oca Mena refirió que a principios del presente año se obtuvo orden de aprehensión a dos agentes de Policía Estatal Investigadora (PEI).



De las supuestas acusaciones en contra del jefe de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizadas por el abogado de Gisela Peraza, Juan Antonio Ortega, el fiscal general aseguró que no hay denuncia formal.