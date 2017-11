Incendio cubre de humo Centro de Agua Prieta

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Debido al incendio del relleno sanitario, que fue provocado, según

autoridades municipales, durante poco más de trece horas elementos

del Cuerpo de Bomberos trabajaron para controlarlo.



El fuego inició alrededor de las 21:30 horas del pasado domingo, y desde entonces comenzaron los trabajos de los “tragahumo” de Agua Prieta,

quienes suspendieron labores a las 02:00 horas de ayer.



Posteriormente retomaron las acciones a las 06:00 horas y concluyeron las labores con la extinción del fuego de la basura a las 14:40 horas.



Para intentar apagar el incendio tan sólo el pasado domingo, estimó el comandante de Bomberos Luis Rendón Quijada, fueron necesarios 60 mil litros de agua, tres unidades y 10 elementos del Cuerpo de Bomberos.



También recibieron apoyo de personal del Organismo Operador Municipal de

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) con tres pipas de agua, y dos retroexcavadoras del Municipio.



Esta maquinaria ayudó a que el fuego no se propagara más, abundó, debido a que se separó la basura y algo que contribuyó a que la situación no fuera peor es que no había viento.



Aún así, la mañana inició en la frontera de Agua Prieta con una densa masa de humo que cubrió diversos sectores de la ciudad y que se fue dispersando

conforme avanzaron los trabajos.



ACONSEJAN NO SACAR A ALUMNOS A RECESO POR CONTINGENCIA AMBIENTAL



Debido al humo del incendio del relleno sanitario se dejó a criterio de los padres y los directivos el llevar o no a sus hijos a la escuela, o la suspensión de clases para hoy.



El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Aarón Menchaca López, recomendó durante la contingencia ambiental evitar sacar a los alumnos en el receso.



Las sugerencias fueron también consultar a un médico en caso de que esté comprometido el estado de conciencia; tener mareos, vómitos o debilidad: Tos persistente, dificultad para respirar y silbidos al respirar.