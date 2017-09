"Te voy a cortar las manos": Vecinos advierten a ladrones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cansados de tantos robos, vecinos de la colonia Cammlo Real colocan letreros en cartulinas advirtiendo a los ladrones de que les “van a cortar las manos”.



Que coloquen este tipo de advertencias en algunas colonias de Hermosillo no es nada nuevo, ya se han hecho antes.



Los vecinos recurren a esto debido a que la inseguridad los ha afectado y sienten que las autoridades no han podido detener los actos criminales.



Aunque la Policía hace un llamado a no hacer justicia por su propia mano, los ciudadanos cansados tienen que recurrir a colocar advertencias debido a que sienten que la autoridad ha sido rebasada por el crimen.