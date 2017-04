Avala secretario actuación de policía

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El secretario del Ayuntamiento, Jorge Suilo Orozco avaló la acción del policía que ultimó a una persona de aspecto indigente tras agredirlo, ya que fue en legítima defensa propia y siguió los protocolos correspondientes.



"Cuando corre riesgo la vida de un policía él tiene la facultad de defenderse, en este caso yo estoy seguro que atendió a los protocolos y en un evento de esta naturaleza y bajo este riesgo es en legítima defensa", afirmó.



Suilo Orozco indicó que no hubo exceso de fuerza pública por parte de la autoridad municipal y lamentó los hechos, pero aclaró que los policías se encuentran facultados para atender este tipo de eventos.



"Se está investigando por parte de la Procuraduría, pero yo estoy seguro y respaldo a los policías que día a día nos cuidan, querer atacar o lesionar a un policía que todos los días nos cuida donde pudo haber muerto el policía en este acto", dijo el funcionario.



El elemento involucrado presentó lesiones con arma blanca en una mano por lo que procedió a activar su arma de fuego en defensa propia, explicó Suilo Orozco, y por ello no habrá una suspensión a la persona.



Aclaró que la persona que falleció era un delincuente debido a que minutos antes intentó hacer un robo, pero no pudo efectuarlo, ya que el policía actuó en tiempo y forma.