Vuelca un vehículo en que viajaban cinco indocumentados

NOGALES (GH)(GH)

Una volcadura se registró en la región fronteriza de Arizona con Sonora, donde viajaban cinco migrantes indocumentados y dos ciudadanos estadounidenses.



En los hechos no hubo personas heridas de gravedad, ya que solamente uno de los migrantes tuvo que ser trasladado a un hospital para ser evaluado.



Los dos estadounidenses también pidieron ser llevados a un nosocomio a una evaluación médica.



De acuerdo a información de la Patrulla Fronteriza, el caso se registró en los límites de la Estación de Wilcox, por la Carretera Interestatal 10, cerca de la milla 322.



Los agentes viajaban indicaron que observaron una nube de polvo y metros adelante notaron un pick up de color blanco, volteado sobre su toldo.



Los agentes pidieron asistencia adicional tanto de la Patrulla Fronteriza como de los técnicos locales de emergencias médicas.



Los agentes encontraron que siete personas viajaban en el pick up y al prestar la ayuda, constataron que cinco de los ocupantes eran mexicanos ilegalmente presentes en los Estados Unidos y dos eran ciudadanos de ese país.



Los agentes arrestaron a los mexicanos quienes serán procesados y los estadounidenses serán acusados de contrabando de personas.



Detienen a mujer que llevaba a indocumentado



NOGALES (GH).-Una mujer estadounidense fue detenida tras ser sorprendida llevando en su auto a un indocumentado de origen mexicano.



La conductora, con residencia en Nogales, Arizona, viajaba a bordo de un auto de la marca Kia, modelo 2001, indica la Patrulla Fronteriza.



Intentaron cruzar el retén migratorio ubicado en la Carretera Interestatal 19, en Amado, Arizona, entre Nogales y Tucson.



Los oficiales sometieron al acompañante a un interrogatorio resultando que era mexicano y no tenía documentación legal para permanecer en la Unión Americana.



Ambos fueron detenidos.