Resulta mujer lesionada en un accidente vehicular

Nogales(GH)

La presunta falta de precaución de un menor de edad quien manejaba un auto de alquiler provocó un choque vehicular que dejó como saldo una mujer con lesiones que tardan más de 15 días en sanar.



La lesionada fue identificada como Janeth B., quien viajaba de acompañante en otro automóvil al momento del accidente la cual fue ingresada a un hospital para recibir atención médica.



El presunto responsable fue Manuel A., de 17 años, conductor del taxi de la agrupación Surem, con número PE 4606/16, color blanco, de la marca Pontiac, modelo 1986 y placas WFC8040 de Sonora.



A las 12:19 horas alertaron al C4 que en la calle Manuel M. Ponce y Barcelata de la colonia Lomas de Nogales había ocurrido un accidente vial con resultado de una persona lesionada.



Las primeras averiguaciones indican que el joven menor de edad circulaba a exceso de velocidad hacia el Oriente de la ciudad y al tratar de girar hacia la calle Manuel M. Ponce no hizo el alto reglamentario.



En la falta de precaución chocó contra el pick up Chevrolet Silverado, modelo 2006, que era conducido por Uriel C., el cual se hacía acompañar por la mujer que resultó lesionada.



Los agentes de Tránsito Municipal se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y retuvieron al menor responsable para turnarlo ante las autoridades ministeriales encargadas del deslinde de responsabilidades.