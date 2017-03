Queda atrapado en un contenedor de basura

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Con una bolsa de plástico en la cara que le cortaba la respiración y un desecho de fierro que le estrujaba la nuca, mientras dos placas le oprimían el cuerpo, Jesús Génesis Martínez Ortega aseguró sentir cerca su muerte.



Fue durante las primeras horas del día cuando el hombre de 38 años de edad ingresó a uno de los contenedores del supermercado, ubicado en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Antonio Quiroga, en busca de alimento.



Sin embargo, después de comer y sentirse cansado tras una larga caminata, explicó, se quedó profundamente dormido en el contenedor.



"Entonces me desperté y sentí que me estaban prensando, tenía una bolsa de basura en la cara y algo de fierro en la nuca, pero sólo sentía que me aplastaban muy fuerte, lo sentí como seis veces", aseguró Jesús Génesis.



"Hasta que logré tirar una botella para afuera, escuché que se quebró, entonces me hicieron caso", dijo.



PENSÓ QUE MORIRÍA



Señaló que su único recuerdo es haber caído de golpe dentro del auto, luego se levantó y sintió que era aplastado por el mecanismo del recolector, vio como sus pies se doblaban y pensó que en ese instante moriría.



Subrayó que el personal que labora en los camiones recolectores debería verificar el contenido de los depósitos, pues al igual que él, muchas personas que carecen de hogar los usan para dormir.



"Otras veces me he quedado dormido igual y los que recogen, me despiertan. No estaría demás que checaran, somos muchos los que andamos pepenando y podría volver a pasar, pero ahora sí matar a alguien", concluyó.



Jesús fue rescatado por personal del Departamento de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron al Hospital General del Estado, para que recibiera la atención médica requerida.



"Aquí se le hicieron radiografías y fue atendido por traumatólogos, y se verificó que no tiene ningún problema, ninguna lesión de gravedad o fracturas, sólo algunos golpes leves", externó el doctor Josualdo Huerta.