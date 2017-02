Conexión irregular provoca incendio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una conexión irregular de electricidad fue lo que aparentemente provocó el incendio de una vivienda habitada en la colonia Los Arroyos, hecho donde no se registraron personas lesionadas.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, el incendio fue reportado a las 09:10 horas de ayer, en un domicilio ubicado en las calles Arroyo Los Batochis y Arroyo de Camou, al Norponiente de Hermosillo.



Julián Cuevas, vecino del lugar, platicó que el incendio inició por una conexión irregular de electricidad, ya que aparentemente la casa estaba invadida por un matrimonio que tiene un bebé de meses.



"Pero no les pasó nada porque no estaban aquí, salieron yo creo, pero se les quemó lo poco que tenían, yo creo que sí necesitan ayuda porque pues se quedaron sin nada, no se pudo rescatar nada", dijo.



Al lugar llegó personal de Bomberos, quienes ayudaron a extinguir el fuego en el interior del domicilio, en el cual se pudo observar que los pocos muebles y ropa que ahí se encontraban fueron calcinados por las llamas.