Por poquito y no la cuentan

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por poquito y no la cuenta la familia Barrón García, tras la explosión que se presentó ayer en su domicilio, debido a una mala conexión de la línea de gas, en el área de la estufa.



Sólo un gran susto fue lo que se llevó Guadalupe Barrón, de 62 años de edad, y María Eugenia García, de 67, quienes aseguraron volver a nacer después de que una fuga que se encontraba en la conexión de gas, provocara un flamazo que estremeció su hogar.



"Estábamos dormidos, y me dio un olor fuerte a gas y le dije a mi esposo que fuera a revisar, y yo lo que hice fue abrir las ventanas y ventilar la casa, y él se fue a la cocina, y cuando prendió la estufa hizo una explosión bien grande", relató María Eugenia.



Un cafecito para el "friíto" era lo que don Guadalupe intentaba prepararse antes de ocurrir el accidente, pero jamás se imaginó que la fuga de gas fuera tan grande como para provocar una explosión.



"Como tenía frío me iba a preparar un cafecito, y sólo le abrí a la llave porque es eléctrica la estufa, y explotó, salió un flamazo, me quemé la chamarra nomás, pero muy poco, gracias a Dios no nos pasó nada", mencionó.



La onda expansiva que se generó tras el accidente, provocó que una barra de concreto que estaba a un costado de la estufa se desmoronara, al igual que los cristales de dos ventanas de la parte de la sala, que estaban alrededor de 15 metros de la cocina.



"La explosión fue tan grande que hasta los vecinos escucharon, pero agradezco que no nos pasó nada, y sí fue extraño, porque la estufa estaba muy bien y la usamos ahora para la cena de navidad, pero ya me dieron recomendaciones los bomberos", expresó María Eugenia.



Eran aproximadamente las 09:20 horas cuando al número de emergencia se reportó la explosión en el domicilio ubicado en las calles Pluma Blanca y Ojo de Agua, en la colonia Apache, al Surponiente de Hermosillo.



Al llegar al lugar, los oficiales se percataron de que sólo había sido la explosión y no resultaron personas lesionadas, por lo que dieron recomendaciones a los habitantes de la casa para que cambiaran las conexiones entre el cilindro de gas y la estufa, ya que no eran las correctas, según se informó.