Se les revienta llanta y chocan contra muro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con lesiones leves resultaron tres empleados de una empresa de seguridad privada, tras sufrir un accidente de tránsito, cuando al vehículo en el que viajaban se le reventó un neumático y se impactó contra la valla de contención del puente del Periférico Sur.



Según datos recabados en el lugar de los hechos, los lesionados fueron identificados como Jesús B., José I., y Martin V., quienes son empleados de la empresa de seguridad privada Argus.



Anselmo D., de 48 años de edad, compañero de los afectados, platicó que él conducía el vehículo tipo sedán, marca Nissan Tsusru, color blanco, y perdió el control debido a una falla del automóvil.



"Yo acababa de entrar en mi turno, y ellos iban saliendo, los iba a llevar a su casa, pero cuando iba bajando, se me reventó la llanta y el carro se me fue para un lado y me estrellé contra el muro de en medio, pero después me impacté contra el barandal", dijo.



El guardia de seguridad detalló que sus compañeros sólo sufrieron lesiones leves, pero fueron trasladados en una ambulancia de Cruz Roja para recibir atención médica y ser valorados.



"Ellos estaban bien, no fueron lesiones graves, sólo golpes, a mí no me pasó nada, pero me tuve que quedar por lo del carro, a ellos se los llevaron a la clínica 37 del Seguro Social", reveló.



Una llamada al número de emergencia fue la que dio aviso ayer, alrededor de las 08:40 horas, que en el puente ubicado a la salida Sur de Hermosillo, un vehículo había chocado y se encontraban personas lesionadas.



El automóvil circulaba de Oriente a Poniente por el Periférico Sur, sobre el puente que atraviesa el bulevar Vildósola, y al llegar a la curva donde inicia el bulevar Solidaridad, rumbo al Norte, supuestamente al sedán se le reventó un neumático, y el conductor perdió el control.



El vehículo se impactó con su parte izquierda en el muro de contención, lo que ocasionó que se derramara el anticogenlante, de acuerdo a lo que explicó el oficial del Departamento de Bomberos encargado de la operación y quienes fueron los que apoyaron en el accidente, al igual que la Policía Municipal y Cruz Roja.