Balean a dos personas en la Álvaro Obregón

HERMOSILLO, Sonora()

Dos personas resultaron lesionadas por impactos de proyectil de arma de fuego en hechos ocurridos la tarde de ayer en la calle Jesús Siqueiros y República de Panamá en la colonia Álvaro Obregón.



Las víctimas son Erika A., de 19 años, quien resultó afectada en el abdomen con una lesión que podría poner en peligro su vida; mientras que José A., de 27 años, presentó cuatro heridas de bala: Tres en el brazo izquierdo y una en la quijada, las cuales no representan un riesgo mortal.



Los lesionados circulaban a bordo de un vehículo tipo Neón verde modelo 2000, cuando fueron alcanzados por un auto negro marca Sedán y desde el cual empezaron a disparar en contra de ellos.



HUYERON DE SUS AGRESORES



En el lugar de los hechos, un vecino, quien optó por omitir su nombre, detalló que los lesionados salieron huyendo de los atacantes hacia la calle Juan José Aguirre para intentar resguardarse dentro de su hogar.



"Cerré la tienda y ya no volví a abrir porque el baleado trató de meterse a mi casa y no pudo porque tengo cerrado con candado".



"Las personas perseguidas se veían normales" relató, "pero los atacantes sí tenían el aspecto cholo; nomás los balacearon y se fueron los del carro negro".