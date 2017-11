Sacude robo "hormiga" a locatarios de Navojoa

NAVOJOA()

Locatarios del Mercado Municipal "ya no sienten lo duro si no lo tupido" con los robos "hormiga" que en las últimas semanas dejaron pérdidas por alrededor de 10 mil pesos, expresó Daniel López Acosta.



El presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal indicó que el último atraco fue el robo de 22 focos LED (un diodo emisor de luz, por sus siglas en inglés) que cada uno tiene un costo de 250 pesos.



"Últimamente están más frecuentes los robos, algunos compañeros ya han puesto cámaras de video en los negocios", abundó, "gracias a un video ya se detuvo a una persona que robaba en una tienda de ropa cuando la empleada se descuidaba".



Otros hurtos fueron los de térmicos de los locales que tienen un costo de 300 pesos, añadió, y también de mercancía.



Para atacar el problema sostuvieron una reunión con Valentín Gámez Granados, secretario de Seguridad Pública de Navojoa, con quien acordaron reforzar la vigilancia en la zona comercial.



"Ha habido varias denuncias porque pasa gente y agarran cosas cuando ven el descuido de los vendedores y aprovechan", abundó.



"Hace poco detuvieron a una persona pero se llegó a un acuerdo con el locatario y le pagaron el monto del robo", agregó.



REGISTRAN DIEZ INTENTOS DE ROBO AL DÍA



NAVOJOA.- Cada día en un solo local se hacen hasta diez intentos de robo "hormiga" mientras el comerciante está descuidado, calculó Ramón Martínez Bosse, locatario del Mercado Municipal.



"Es difícil saber cuántos robos al día hay, pero sí los intentos, nada más en mi negocio a diario he impedido hasta diez veces algunos robos", recalcó, "nos damos cuenta cuando contamos la mercancía o los que tienen cámaras cuando revisan los videos".



Aseguró que los robos "hormiga" son muy comunes en noviembre y diciembre cuando los vendedores ponen más mercancía en sus negocios.



"Últimamente sí lo hemos sentido más; la semana pasada les pasó a dos compañeros que pusieron la denuncia ante las autoridades", externó.