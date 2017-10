Mueren dos hombres en la vía pública

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados sin vida por autoridades, en calles de distintos sectores de Hermosillo, de acuerdo con información proporcionada por Seguridad Pública Municipal.



En un boletín emitido por esta dependencia se precisó que el primer hecho ocurrió la noche del miércoles, en las calles Avenida Las Lomas y Cerrada del Pedregal, en la colonia Las Lomas.



Ahí, describió, se encontró el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala, luego de que a las 23:25 horas se reportara que habían agredido a una persona con arma de fuego, que al parecer había fallecido y que se encontraba sobre la calle.



Al llegar al lugar los oficiales encontraron tirado en el suelo a un hombre que vestía pantalón de mezclilla azul, camisa verde claro, botas y cinto negro, y visiblemente con heridas de bala.



En un segundo hecho ocurrido durante la mañana de ayer, se encontró a un hombre de entre 30 y 35 años de edad sin vida, a las afueras de unos locales comerciales localizados en la colonia Los Viñedos; éste no presentaba signos de violencia a simple vista, indicaron autoridades.



Seguridad Pública Municipal detalló que el hallazgo se registró a las 07:02 horas, por fuera de una farmacia ubicada en Solidaridad e Ignacio Salazar, donde se reportó que había un hombre sobre la acera y que al parecer estaba muerto.



Cuando llegaron al lugar, los oficiales se percataron de que ya no se movía y solicitaron ayuda de Cruz Roja, mismos que llegaron poco tiempo después y diagnosticaron que ya no contaba con signos vitales.



Hasta ayer en la tarde se desconocía la identidad de ambos occisos, sin embargo, personal de Medicina Legal se encargó de dar fe y legalidad de los hechos, y ordenó el levantamiento y traslado de los cuerpos para realizar las investigaciones de Ley.