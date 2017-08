Sofocan incendio en casa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un cortocircuito en la instalación eléctrica de una de las recámaras de una vivienda de la colonia Nuevo Hermosillo, ocasionó que se presentara fuego en el lugar, pero no resultaron personas lesionadas, ya que estaba deshabitado.



La Policía Municipal destacó que a las 16:55 horas del viernes, se reportó un incendio de casa habitación en las calles Aire Puro y Calesa, al Sur de la ciudad.



Cuando llegaron al reporte, los agentes se percataron de que los vecinos de la colonia intentaban sofocar el fuego, al igual que personal de Bomberos, quienes lograron extinguir las llamas.



Elementos de Bomberos externaron que el siniestro pudo haber iniciado en una de las recámaras del domicilio por un cortocircuito.



El propietario del predio en esos momentos no se encontraba en la casa y pudo librarse de participar en el accidente, por lo que no se registraron personas lesionadas.