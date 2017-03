Deja volcamiento 4 lesionados leves

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de cuatro personas lesionadas sin gravedad dejó como resultado un volcamiento que se registró el sábado en el kilómetro 44 de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino.



El accidente se presentó a las 17:40 horas en un automóvil pick up, de la marca Ford, que remolcaba un vehículo tipo sedán, el cual se impactó contra un cerco de protección de un terreno.



De acuerdo con el informe del Departamento de Tránsito Municipal el volcamiento sobrevino debido a que el conductor, Arturo, de 42 años de edad, circulaba a exceso de velocidad.



Según el parte policiaco el tripulante del pick up no presentó aliento alcohólico y fue llevado a la Comandancia Municipal.