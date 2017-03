Se pasa el semáforo en rojo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La aparente imprudencia de una conductora que no respetó el semáforo dejó como resultado un aparatoso choque vehicular que se registró ayer en la colonia San Benito.



Según el informe del Departamento de Tránsito Municipal, el accidente en el que participaron un vehículo tipo sedán y un pick up se presentó alrededor de las 11:20 horas en el cruce de las calles José S. Healy y Monteverde.



Se detalla que el choque fue ocasionado por María Concepción, de 61 años de edad, quien a bordo de un automóvil Toyota Corolla circulada de Norte a Sur por la calle Monteverde.



Al omitir el señalamiento de tránsito, se añade, chocó con su parte frontal el costado izquierdo de un pick up, que era tripulado por Cristian Alejandro, de 21 años de edad y se desplazaba de Poniente a Oriente por la calle José S. Healy.



Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja, quienes realizaron una revisión médica de los dos conductores, pero no fue necesario el traslado a un hospital.