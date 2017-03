Solicitan reforzar vigilancia policiaca

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La inseguridad en el Centro de la ciudad continúa, sobre todo una vez que cae el Sol, por lo que comerciantes y empleados de ese sector piden a autoridades reforzar la vigilancia.



Una empleada de una florería, quien solicitó permanecer en el anonimato, comentó que diariamente se ven elementos municipales en el área del Mercado Municipal, pero no es una vigilancia constante, ya que después de cierta hora se van de la plaza.



"En las mañanas e incluso en las tardes se ven oficiales ahí por el corredor del Mercado, pero me ha tocado que me quieran asaltar aquí en el negocio y vengan los oficiales ya después de que pasó todo", comentó.



La encargada de la florería comentó que ha tenido que llamar a sus hijos en algunas ocasiones para que la cuiden al momento de cerrar el lugar, ya que anteriormente le "pegaron" un susto.



Algunos comerciantes han tenido la necesidad de colocar cámaras de seguridad dentro de sus negocios, debido a que es muy común el "robo hormiga" en algunos establecimientos.



"Pusimos cámaras en ciertos puntos del local hace varios meses, porque muchas personas nomás vienen a ver qué se llevan sin pagar y eso no nos conviene", comentó Javier Romero, empleado de mostrador en una tienda de uniformes.



Los empleados de los establecimientos dijeron que una vez que salen del trabajo es más peligrosa la situación, ya que la mayor parte de las veces son después de las 19:00 horas cuando está oscureciendo y el tiempo de espera del transporte urbano es superior a los 25 minutos.



Manuel Castro, de 19 años, quien trabaja de cajero, comentó que en ocasiones ha esperado su camión casi una hora en una de las paradas a un lado del Jardín Juárez y aunque ha visto patrullas estas se van de largo.



Comerciantes piden a las autoridades realizar recorridos en las calles del primer cuadro de la ciudad para evitar robos y asaltos, ya que es poca la presencia policiaca en el lugar.