Familia busca a Juan de Dios quien está desaparecido desde el jueves

(GH)

Familiares están desesperados por dar con el paradero de Juan de Dios Ramírez Ramos.



Según denuncian, es un joven que viajó de Guaymas a Hermosillo en transporte Tufesa el día jueves y desde entonces no saben de él.



Agregaron que se presume -por una llamada telefónica- que lo vieron por el Ejido "El Triunfo" caminando el día de ayer por la mañana.



Señalaron que familiares fueron a buscarlo pero no lo encontraron.



Dijeron que no han recibido otro reporte de avistamiento de Ramírez Ramos.



Pusieron a disposición los teléfonos 6621 565178 y 6622 276638 para que quien tenga información sobre su paradero se pueda comunicar.