Balean a persona en La Cholla y se da a la fuga

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una persona que presuntamente fue lesionada de bala en la colonia La Cholla, se dio a la fuga y no pudo ser localizada por elementos de la Policía Municipal, a pesar de un fuerte operativo de búsqueda que se implementó casi al medio día.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, eran alrededor de las 12:00 horas de hoy, cuando al 911 se reportó que en las calles Ventolera y Chanate, habían baleado a un hombre al que supuestamente le apodan “El Zorra”.



De inmediato se activó el código rojo y aproximadamente ocho unidades del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Policía Municipal acudieron al lugar, pero no lograron contactar al presunto lesionado, a quien supuestamente le dispararon con arma de fuego y se encontraba herido.



Personas en el lugar informaron a las autoridades que momentos antes había llegado un vehículo de color gris, de modelo reciente, al domicilio de la víctima y uno de los abordantes le disparó con una pistola, y salió huyendo con rumbo desconocido.



Los municipales realizaron una búsqueda exhaustiva durante casi una hora, pero no lograron dar con el paradero del lesionado, por lo que realizaron el informe policial homologado y dieron aviso a la autoridad investigadora para las diligencias de ley.