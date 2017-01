Fallece joven tras incendio en su vivienda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las llamas del fuego terminaron con la vida de Jesús Martín, de 28 años de edad, quien se encontraba dentro de su domicilio cuando empezó el incendio la madrugada de ayer.



Fue en el domicilio marcado con el número 532, de la calle República de Guatemala y Ramón Valdez, de la colonia Machi López, donde la víctima perdió la vida al no superar las lesiones que padeció en el incidente.



La Policía Municipal manifestó que el siniestro se reportó a las 05:50 horas, en el domicilio antes mencionado, y donde la víctima vivía sola, información que corroboraron los vecinos consternados, quienes lo consideraban como una persona amable y tranquila.



"Él vivía solito en su casita, trabajaba en ocasiones de albañil, porque estaba enfermo, le daban como ataques epilépticos y convulsionaba, pero aquí nos barría la banqueta, al de la tienda le limpiaba, y a veces le damos un taco, no le faltaba, era muy tranquilo", expresó Andrea Rodríguez.



La vecina platicó que entre seis personas intentaron sofocar el fuego y sacaron de entre las llamas a Jesús Martín, quien todavía se encontraba con vida, pero se veía en muy mal estado, hasta que momentos después dejó de existir.



"Cuando lo sacamos estaba irreconocible, pero en ningún momento gritó, yo creo que estaba convulsionado cuando sucedió el incendio, a lo último abrió los ojos y me reconoció, me dijo ‘amá’, como siempre me decía, pero se murió", relató con tristeza.



Fallecieron 13 personas en incendios en 2016



Un total de 13 personas fallecidas y 79 lesionadas dejaron los incendios que se registraron el año pasado en Hermosillo, informó el jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC).



Guillermo Moreno Ríos puntualizó que en 2016 hubo 5 mil 174 incendios, de los cuales 784 se presentaron en viviendas construidas ya sea a base de material o de lámina de cartón y madera.



Detalló que de acuerdo con las estadísticas del Departamento de Bomberos el mes de mayo fue el más trágico, ya que se presentaron cinco fallecimientos y 12 personas lesionadas.



Según datos de la UMPC el año pasado se promediaron 14 incendios al día, 99 a la semana y 439 al mes, lo que representó un incremento del 30% en comparación con 2015.