Vecinos exigen mayor vigilancia en Los Naranjos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Debido a los asaltos que se presentan durante la noche y a primeras horas de la mañana en la colonia Los Naranjos, los residentes del sector exigen a las autoridades que realicen los rondines durante dicho horario para evitar más actos vandálicos.



Una de las habitantes del lugar, quien tiene más de 40 años en la zona, manifestó que constantemente se ven patrullas durante el día pero es necesario realizar tales operativos una vez que cae el Sol.



"¿Qué andan haciendo en la mañana si durante el día está calmado? Nosotros cuando los necesitamos es por la noche que es cuando está más peligroso en la colonia", señaló la vecina.



Durante las noches, es usual escuchar pasos en los techos, así como también ver personas de aspecto "cholo" en las calles caminando o en bicicleta observando dentro de los carros o en las casas, aseguró la señora.



Guadalupe, vive en la colonia casi desde que se fundó hace 48 años, por lo que comentó que la seguridad siempre ha sido un problema constante en el lugar y el cual a pesar de que ha disminuido no ha cesado, ya que al estar cerca de la Central Camionera muchos maleantes se dedican a robar a los foráneos que llegan a la capital.



Por la calle Jaffa es común ver vidrios de carros en el pavimento, ya que quienes dejan su automóvil en el lugar en ocasiones son vandalizados y sustraen objetos de su interior.



"Está muy peligroso a cualquier hora, sobre todo en la Central y ahí por el Oxxo que está en el Luis Encinas, ahí se llena de malandros y de la Policía ni sus luces cuando si son requeridos", comentó.



Otro de los problemas principales es la falta de pavimentación en algunas de las vialidades, como es el caso de la calle Bahía, donde se encuentra un bache desde hace más de dos meses.



Los vecinos de la colonia añadieron que desde hace varios años no se han hecho obras de rehabilitación en las calles, por lo que las condiciones en las cuales se encuentran son malas y han generado averías en varios vehículos.



"El otro día vi que un carro de esos bajitos trató de pasar encima del bache y el pobre conductor casi se queda sin la defensa, a cada rato pasan ese tipo de incidentes sobre todo con los carros que no son muy altos", indicó, Jesús Rendón, habitante del lugar.