Dos choques en el mismo crucero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un lapso no mayor a tres horas, se presentaron dos accidentes viales y cuatro personas resultaron lesionadas, en el cruce de las calles José S. Healy y Reyes, de la colonia Balderrama, debido a que alguno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, fue a las 11:40 horas de ayer cuando se registró un choque entre dos vehículos, donde resultaron dos mujeres y un hombre con lesiones en distintas partes de su cuerpo.



José Mario, de 57 años de edad, platicó que viajaba de Sur a Norte, a bordo de su vehículo de la marca Honda Accord, color dorado, sobre la avenida Reyes, y al llegar a la intersección con la calle José S. Healy, la luz del semáforo señalaba el color verde.



"Yo venía bien, con el semáforo en verde, pero yo creo que la muchacha no vio que estaba en rojo para ella y se lo pasó, y me dio", dijo.



La conductora que según la Policía de Tránsito Municipal no respetó el señalamiento, fue identificada como María Icela, de 39 años de edad, quien viajaba acompañada de una mujer joven, de alrededor de 20 años de edad, y un hombre, de aproximadamente 18 años, quienes fueron los que padecieron los estragos del accidente.



Los afectados abordaban un vehículo tipo sedán, marca Chevrolet Aveo, color plata, que circulaba de Poniente a Oriente sobre la calle José S. Healy, y se impactó con su parte frontal, con la parte lateral izquierda del automóvil Honda.



Debido al golpe, ambos vehículos dieron un giro y terminaron de frente rumbo al Poniente, quedando uno de los carros sobre la banqueta y causó daños a una propiedad.



Los tres lesionados fueron trasladados por Cruz Roja a un hospital de la ciudad para determinar qué tipo de lesiones son las que sufrieron los pasajeros.



Horas antes, aproximadamente a las 9:00 horas, en el mismo lugar sucedió otro choque, dejando como resultado un hombre lesionado, a quien los vecinos aseguran que se le quebraron las costillas debido al impacto que padeció su vehículo.



El lesionado responde al nombre de Ignacio, de 46 años de edad, y viajaba en un vehículo tipo sedán, marca Nissan, Tsuru, color rojo, cuando fue golpeado por un automóvil marca Dodge, color blanco, conducido por Nancy, de 28 años, quien supuestamente tampoco respetó el semáforo en rojo.



Ignacio fue trasladado por personal de Cruz Roja a un nosocomio de la ciudad para ser atendido por las lesiones que padeció.