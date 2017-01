Temen en El Ranchito por su seguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia El Ranchito aseguran que ya no aguantan a los delincuentes que tienen "invadida" la colonia, y hacen lo que quieren sin que nadie les diga nada, por lo que piden acciones para fortalecer la seguridad.



Debido al homicidio que se registró durante las primeras horas de ayer, donde falleció el chofer de una pipa cuando se subió un hombre al vehículo y le disparó, los habitantes de la colonia ubicada al Oriente de Hermosillo, dijeron estar hartos de tanta delincuencia.



Por temor a represalias los reportantes no proporcionaron sus datos generales, pero manifestaron que para nadie es secreto que por la calles de la colonia ya no se puede transitar caminando de noche, porque es muy probable que la persona sea atracada.



"A cada rato roban, asaltan, hacen daño a la gente que camina por las calles de aquí, a uno pues ya lo conocen y aún así yo no me atrevo a andar a ciertas horas", externó un residente desde hace 40 años en la colonia.



Consternada por lo sucedido, otra de las vecinas que viven por los alrededores de las calles Presa Mal Paso, indicó que no sólo los delincuentes de la colonia son los que hacen daño, sino que llegan de colonias aledañas a robarles lo poco que pudieran tener.



DE OTRAS COLONIAS



"Yo tengo más de 30 años aquí, no me meto con nadie, tengo muy buenos vecinos, pero vienen los vagos de las colonias de los alrededores y hacen daño, a mí me acaban de robar estando yo en la casa, ya no respetan, y la Policía pues llega ya que se fue el ratero", señaló.



Un grupo de vecinos habían acordado ayer mismo organizar una reunión a las 18:30 horas, pero al parecer no se pudo llevar a cabo por el temor que la mayoría de los colonos les tienen a los delincuentes, por lo que es probable que la junta se reprograme para encontrar una solución que favorezca a todos.