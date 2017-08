Golpean y asaltan a empleados de gasera al Sur de la ciudad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Sentí miedo de morir cuando me amenazaron con pistola y me dijeron que me matarían si el encargado del dinero no llegaba", comentó Ricardo, empleado de una distribuidora de gas que fue amagado, golpeado y robado por dos hombres armados.



Todo parecía un día normal de trabajo para don Ricardo, quien desde hace tres años labora en la despachadora de gas, ubicada en la esquina del bulevar Camino del Seri y Camino Las Placitas, en el ejido Las Placitas, al Surponiente de la ciudad.



"Yo iba llegando, era antes de las 08:00, cuando vi a dos fulanos que salieron de allá (lado Sur del ejido) y me tomaron el ‘pescuezo’, y me metieron a la oficina, uno de ellos estaba armado y me patearon en las costillas porque quería que les dijera a qué horas llegaba el encargado", explicó.



La preocupación fue en aumento cuando los hombres de apariencia joven, tez morena, con vestimenta casual, lentes negros y gorra, le informaron que sabían sus datos personales y matarían a su familia.



"Fueron como 20 minutos que me tuvieron amarrado y estaba arrinconado, yo ya les había dado el dinero y les dije que se fueran, ya me habían pateado, pero querían el nombre del chavalo que recoge el dinero y me amenazaron con matar a mi familia si no les decía", agregó.



Los 20 minutos más largos de su vida son los que tuvo que esperar el afectado para que finalmente llegara su compañero, alrededor de las 07:50 horas, a bordo de un sedán, Nissan March, color blanco.



Destacó que fue en esos momentos que los presuntos delincuentes amagaron a su compañero y lo golpearon, para después huir con el botín por rumbo desconocido, a bordo del vehículo blanco, propiedad de la empresa.



El abogado general de la empresa, quien se identificó como el licenciado Rivas, manifestó que los actos que sufrieron los empleados son imperdonables, ya que no era necesario haberlos golpeado para llevarse el dinero, por lo que interpondrían la denuncia ante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.



"El monto se desconoce aún, pero el hecho de que le hayan pegado a mi gente no se me hace justo, es increíble, el dinero y eso pues ni modo, y sobre todo al señor que está grande, no se perdona, vamos a ir a ratificar la denuncia en estos momentos", apuntó.