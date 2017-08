Bulto de droga "vuela" sobre muro fronterizo entre Apson-Douglas

DOUGLAS, ARIZONA (GH)()

Un paquete de mariguana que pesaba más de 43 kilos fue asegurado por agentes de la Patrulla Fronteriza de Douglas, tras ver volar el objeto sobre la valla fronteriza.



Los agentes que operan la tecnología remota de videovigilancia vieron un paquete que fue lanzado sobre la cerca fronteriza en la avenida H y calle primera en Douglas, Arizona.



Según un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), otros oficiales encontraron un gran paquete cilíndrico que contenía un valor de 48 mil dólares de mariguana.



El incidente ocurrió el pasado miércoles por la noche y hasta ayer cuando se emitió el comunicado no se realizaron arrestos.





Traían 77 kilos DE DROGA



Dos hombres de Arizona de 55 y 43 años fueron arrestados por agentes de la Patrulla Fronteriza de la Estación Willcox al encontrar ocultos en el vehículo en el que viajaban 77 kilos de mariguana.



Los agentes que trabajan en un puesto de control de inmigración de la ruta estatal 90, cerca de Whetstone, fueron quienes realizaron el arresto de ambas personas el miércoles por la tarde.



Un perro de la Patrulla Fronteriza alertó a los agentes de un Ford F-150 de donde provenía un olor para el que fue entrenado para detectar, según el comunicado de prensa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).



Después de que el conductor fuera referido a una inspección secundaria, los agentes localizaron múltiples paquetes de mariguana con un peso superior a los 77 kilos.



Los agentes también encontraron una pequeña cantidad de metanfetamina y parafernalia de drogas mientras revisaban al conductor del pick up.



