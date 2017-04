Consultarán videos para dar con el asesino de mujer

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los videos que existen alrededor del lugar donde una mujer fue asesinada el lunes serán pieza clave para las investigaciones del homicidio y por eso se consultarán, según autoridades estatales.



Debido a que se abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero del presunto homicida que disparó en contra de una joven de 27 años de edad, en el fraccionamiento Mediterráneo, al Poniente de la ciudad, se indicó que la Fiscalía General del Estado no podría revelar información sobre el caso para no interferir en las investigaciones.



Sólo se reveló que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal indagarán en los posibles videos que pudieran existir de cámaras instaladas en los domicilios de los alrededores, con el fin de detectar más detalles sobre el o los culpables que acabaron con la vida de la occisa.



LOS HECHOS



Cabe recordar que alrededor de las 15:30 horas del lunes, al número de emergencia se reportó que en las calles Paseo Dámaso y Villas del Mediterráneo, se encontraba una mujer baleada en el interior de un vehículo sedán color blanco.



Según la información proporcionada por vecinos del lugar, se escucharon cinco detonaciones de arma de fuego, seguidas por el ruido de los neumáticos de un vehículo que se retiraba del lugar a gran velocidad, y se percataron de que la mujer se encontraba sin vida.



Silvia Núñez, integrante y representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, comentó que sólo la autoridad podría determinar si el caso se trata de un feminicidio o no, pero con el solo hecho de cumplir con una de las ocho hipótesis que existen, pudiera considerarse como tal.