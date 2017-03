Fumaba debajo del árbol; abejas lo atacan y muere

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un hombre que fumaba debajo de un árbol donde estaba un enjambre de abejas fue atacado por éstas y murió en cuestión de minutos.



Fue en la esquina de las calles Iturbide y Nuevo León, de la colonia 5 de Mayo donde alrededor de las 09:00 horas se reportó que un hombre de aspecto indigente había sido atacado por abejas.



El personal de Bomberos de Hermosillo acudió y acordonó la zona, mientras que Cruz Roja intentó brindar los primeros auxilios a la víctima que ya se encontraba sin signos vitales.



Vecinos del lugar observaron lo sucedido y comentaron que la persona que perdió la vida era conocida, ya que se la llevaba en ese lugar, normalmente debajo del árbol donde estaba el enjambre de abejas.



TRATARON DE AYUDARLO



Dos comerciantes de la zona fueron los que intentaron auxiliar a la persona en situación de calle, pero eran tantas abejas atacándola que no pudieron hacer nada.



"Estaba fumando abajo del árbol y creemos que con eso toreó a las abejas y en un instante ya tenía a muchas encima de él, tratamos de ayudarlo pero las abejas se nos vinieron encima", relató uno de los comerciantes.



"Estaba gritando del dolor, llorando y a nosotros nos pudo mucho no poder hacer nada por él", expresó, "cuando se levantó dio unos tres pasos y cayó al suelo ya muerto".



Es la primera víctima en Hermosillo

Por Jorge López



Nueve personas han resultado lesionadas por picadura de abeja en lo que va del año y hasta ayer no se había registrado ninguna defunción por esa causa en Hermosillo, informó la Dirección de Protección Civil Municipal.



Tampoco se tiene registro que durante 2016 haya habido víctimas mortales por esta causa.



Guillermo Moreno Ríos, director de Protección Civil Municipal, destacó que aunque no es de su competencia la atención de este tipo de reportes, porque las autoridades que regulan la protección de los animales y del medio ambiente son las responsables de esta situación, Bomberos de Hermosillo atiende a los llamados cuando se pone en riesgo la vida de las personas.



"Cuando son situaciones de emergencia es cuando nosotros acudimos", explicó, "sin embargo establecemos un protocolo de atención normalmente después de las 06:00 de la tarde, ya que es cuando se reagrupan las abejas después de haber ido a polinizar".