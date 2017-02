Aplican más de mil multas al mes por obstruir banquetas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de mil 500 multas se aplican al mes a automovilistas que se estacionan sobre las banquetas, informó Tránsito Municipal, ciudadanos aseguraron que ante la falta de lugares de aparcamiento y sobrepoblación vehicular, se cometen estas infracciones.



Durante el 2016 se registraron un total de 18 mil 611 multas por este concepto, lo que equivale a casi 52 infracciones al día, según datos proporcionados por el área de comunicación de la Policía Municipal.



En un recorrido hecho por Periódico EL IMPARCIAL por el primer cuadro de la ciudad, se constató que son en escuelas, oficinas y en zonas donde las calles son angostas, donde más recurrente es esta práctica.



Algunos hermosillenses comentaron que el principal riesgo es para el peatón, ya que los automóviles al obstruir las banquetas, cortan el paso a los transeúntes quienes tienen que bajar a la calle y exponerse a diversos riesgos.



"La banqueta es para el tránsito de los peatones, los automóviles tienen su vía y el peatón tiene la suya, casi a diario uno tiene que esquivar el carro, bajar a la calle y está propenso a que se lo lleve un carro de paso", manifestó el señor Rafael Martínez.



INFRACCIONES EN EL 2017



En lo que va de este año se han aplicado dos mil 111 infracciones a vehículos que se estacionan en banquetas, en la primera mitad de febrero ya se habían impuesto 788 multas.



Aunque la mayoría de los ciudadanos está de acuerdo con que se aplique esta multa, que equivale a diez salarios mínimos, algunos automovilistas mencionaron que a veces han recurrido a esta práctica, pues las opciones de estacionamiento son pocas.



Guadalupe Naranjo trabaja en un negocio en el Centro Histórico, pero a diario deja a su hijo en casa de sus padres sobre la calle Olivares, donde no hay espacio disponible para estacionar los vehículos frente a las viviendas.



"Yo ocupo la banqueta por necesidad a veces, porque la calle donde tengo que dejar a mi bebé es con línea roja y los carros no estamos educados a esperar a alguien que tiene que bajar, por eso me tengo que subir a la banqueta", dijo.



En lugares como la colonia Centenario donde las oficinas y negocios abundan, los peatones se enfrentan a diario a banquetas obstruidas por automóviles, pues algunos establecimientos carecen de lugares de estacionamiento para sus clientes.



En varias escuelas de esta zona es común observar a la hora de salida vehículos estacionados sobre las banquetas, comentaron ciudadanos, ya que el número de vehículos va en aumento en la ciudad y el número de estacionamientos es el mismo.