Vuelca tráiler cargado de carne

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dos personas resultaron ilesas tras haberse volcado el tractocamión en el que transportaban 36 toneladas de carne de res, en hechos ocurridos ayer, en la colonia El Ranchito.



De acuerdo a los datos recabados en el lugar del accidente, los afectados fueron identificados como Fernando Fragoso, de 41 años de edad, y Bernardo Esteban, de 17 años, ambos originarios de Culiacán, Sinaloa.



Según platicó Fernando, conductor del tráiler involucrado, color blanco, con doble remolque, eran alrededor de las 04:40 horas, cuando en compañía de su hijo, se dirigían de Norte a Sur, sobre la calle Sanalona y al llegar a la calle Canal Principal sufrió la volcadura.



"Veníamos de Mexicali, vamos para Vista Hermosa, Michoacán, y veníamos bien, a velocidad normal, no sé qué pasó, escuché un ‘tronido’ y de repente me pasó esto, prácticamente parado me vino a pasar esto", dijo.



El chofer desde hace más de 20 años, detalló que al escuchar un sonido fuerte, la cabina del tráiler y uno de los dos remolques en los que transportaba 18 toneladas de carne cada uno se volcaron hacia su lado derecho, pero lograron salir con bien.



"Gracias a Dios no nos pasó nada, salimos por arriba, por la ventana del lado mío, en cuando pasó esto llegaron dos personas a ayudarnos, intentaron quebrar el vidrio de enfrente, pero no pudieron, salimos por arriba mejor", relató.



Al lugar llegó personal de la Policía de Tránsito Municipal, quienes desviaron el tráfico por la calle Canal Principal, hacia el Poniente, ya que el tráiler estaba atravesado sobre la calle.



El conductor del camión indicó que la mercancía estaba asegurada y que sería transbordado hacia otro tráiler y quedaría a disposición de la compañía aseguradora.