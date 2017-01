Registra escuela cinco atracos en solo tres semanas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A tres semanas del regreso a clases ya se han registrado cinco robos en la Escuela Primaria Abigael Bohórquez, situada por la calle Eligio Ancona, entre Molino de Camou y Villa Juárez, en la colonia Miguel Hidalgo.



En tales hechos los amantes de lo ajeno hurtaron cableado eléctrico, dos minisplits, material didáctico, utensilios y productos de limpieza y tres lámparas al plantel.



Blanca Estela Miranda Ibarra, presidente de la sociedad de padres de familia, señaló que en lo que va del ciclo escolar, ya se han suscitado hasta ocho percances delictivos en la primaria.



"De agosto a diciembre (2016) nos robaron el otro minisplit del salón de cuarto ‘A’, que ya es de padres de familia que juntamos cinco mil pesos y compramos todo".



"Y en esos mismos meses a la señora de la cooperativa también le robaron todo lo que tenía ahí, le robaron producto, ya estamos enfadados porque no acabamos de pagar una cosa cuando ya tenemos que comprar otra, con estos delincuentes no nos damos tregua".



Un padre de familia quien optó por omitir su nombre, detalló que tras cada robo se realizó la denuncia correspondiente a seguridad pública y a la SEC se solicitó la autorización para ubicar a un vigilante en la escuela pero hasta la tarde de ayer, ambos trámites no habían registrado algún avance.



"Ya hicimos lo que nos corresponde como escuela, solicitamos a la SEC pidiendo un guardia, desde que empezamos a sufrir de robos hemos mandado hasta unas tres cartas", subrayó, "queremos más rondines, que ingresen a la escuela, que se paren por fuera para que chequen que no haya movimiento porque ya no sabemos qué hacer".