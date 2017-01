Incendio provoca derrumbe

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Elementos de bomberos de la estación Sur acudieron a unas ruinas situadas en la colonia Centro para acordonar el área abandonada tras el incendio y derrumbe del lugar.



En el sitio ubicado por la calle Rayón se encontraban cuatro personas sin hogar que lograron salir ilesos del suceso.



Jorge Pérez, encargado del turno de bomberos, precisó que el reporte se recibió a las 10:55 horas y de inmediato se trasladaron hacia el lugar de los hechos ubicado entre las calles Gastón Madrid y Everardo Monroy.



"Fue un incendio de basura dentro de la casa, viven personas tipo indigente, encontramos a cuatro personas y no salieron heridas".



"Hubo un derrumbe de un techo e incendio y lo que hicimos fue sacar a las personas y acorralamiento del predio".



Señaló que al sitio acudieron dos unidades de bomberos; una extintora y una cisterna, quienes de inmediato lograron atender el reporte.



Arturo Bracamontes, vecino del lugar, contó que el predio se encuentra en abandono desde hace más de 10 años, lo cual ha originado problemas de inseguridad y pésimos olores en la comunidad.



"Ya lo he reportado algunas veces y no entienden, yo tengo más de 10 años aquí y esto ya estaba, el problema son los animales, las ratas pasan volando y se suben a mi casa".