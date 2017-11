Cae Ercé Barrón, midas de Borge

TIJUANA, Baja California(Tomada de la Red)

Roosevelt Erce Barrón Barrera fue detenido en Baja California y será trasladado a Quintana Roo, dieron a conocer fuentes dentro del Gobierno del Estado, luego de ser investigado por presuntas irregularidades.Fue por dos años Tesorero General de la administración de Félix González Canto, (2005- 2011) y fue ratificado por Roberto Borge en el cargo por tres años más y a partir de febrero de 2014, lo nombró como director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), donde manejó la paraestatal como una empresa particular, al igual que como lo hizo con el dinero de los quintarroenses.Este siniestro personaje, todo indica para las autoridades policiacas de la PGR y de la Fiscalía General, es la pieza clave para saber en qué paraíso fiscal escondió Borge 11 mil millones de pesos que defraudó del erario estatal.El manejo de los recursos públicos a placer por este ex funcionario, es la constante durante los últimos 11 años de las administraciones priistas en la entidad, por lo que hacen a este personaje digno de las más truculentas historias de la mafia que gobernó a Quintana Roo los dos últimos sexenios.Durante su paso por la Apiqroo, concesionó muelles al mejor postor e incluso una vez concluido el sexenio, se refugió durante nueve meses en Sinaloa, después de que fue nombrado por Guillermo Ruiz de Teresa, director general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como responsable de la Administración Portuaria de Mazatlán, con un sueldo de 95 mil pesos al mes, salario simbólico para sus engrosada cartera.Fue en este puerto sinaloense, donde agentes de la PGR, lo fueron a buscar para detenerlo, sin embargo pudo evadir la acción de la justicia, encontrándose desde el pasado 15 de julio de este año, prófugo de la ley.Se le acusa de actos de corrupción perpetrados en contubernio con el ex gobernador Borge Angulo, por medio de contratos y pagos millonarios de servicios aéreos falsos, lo que constituye un ejercicio irregular de la función pública, ya que independientemente de estar a cargo de Apiqroo, formaba parte del Consejo de Administración de VIP-Saesa, empresa también paraestatal de transporte aéreo.DetenciónEl ex Tesorero General fue detenido por autoridades migratorias ubicadas en el puente binacional del Aeropuerto Internacional de Tijuana-San Diego.La Fiscal Especializada, Rosaura Villanueva Arzápalo, señalo que elementos de la Policía Federal Migratoria dieron aviso al personal de la PGR con sede en la ciudad de Tijuana para realizar los trámites correspondientes y para su posterior entrega al personal de la Fiscalía Especializada, quien se encargará de consignar ante un juez de control competente para conocer los hechos por los cuales se le acusa y en agravio del Estado.Fuente:https://laverdadnoticias.com/cae-erce-barron-midas-de-borge/