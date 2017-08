Solicitan solucionar problemas eléctricos en escuela primaria

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Padres de familia y personal docente de la Escuela Primaria Club de Leones Número 5 piden a las autoridades que reparen las fallas eléctricas que hay en la escuela desde hace algunos años y no se ha solucionado.



Un grupo reducido de madres de familia comentaron que la situación empeoró desde el martes pasado, ya que aparentemente los térmicos eléctricos se sobrecalentaron y provoca apagones constantes, y es imposible tomar las clases con altas temperaturas.



"Desde el martes se fue la luz en uno de los edificios y estuvieron avisando que recogieran a los niños, ayer miércoles igual, pero ya habían avisado que iban a salir a las 12:30 porque ahorita prenden los aires pero al rato se apagan y los niños no pueden andar afuera", explicó Janneth Rosas, madre de familia.



Apoyada por otras madres de familia, destacó que el temor más grande es que ocurra algún accidente en el plantel derivado por esta situación y que sus hijos no puedan salir del plantel, como la situación que se presentó el miércoles.



"Esta es otra situación en la escuela, lo que pasó es que los árboles están muy viejos, crecieron muy alto, y una de las ramas cayó sobre el alambre de 13 mil voltios y causó cortocircuito y bajones de luz en la escuela, tuvieron que venir bomberos y los de la CFE", dijo el conserje de la escuela.



René Salas, quien lleva laborando en el plantel más de 18 años, agregó que el problema se solucionaría si las autoridades ayudaran a podar los árboles para quitarle un poco de altura y evitar accidentes, ya que ponen en riesgo la vida de menores y adultos.



"Y esto es urgente, porque si un brazo de estos árboles no le cae a un carro, le va a caer encima a una criatura, entonces sí nos gustaría que Parques y Jardines o quien corresponda, nos ayuden a cortar los árboles", apuntó.



Araceli Gámez, maestra de guardia, aseguró que ya se hicieron las diligencias necesarias a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para avisar sobre la problemática que existe con el problema eléctrico, pero aún no han recibido respuesta.