Reportan matanza de perros callejeros

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuatro perros, al parecer en situación de calle, fueron presuntamente envenenados en la Privada Arandas del fraccionamiento de Villa Bonita, donde vecinos comentaron que el autor de este acto pudiera ser una persona de la colonia.



Mediante redes sociales se reportó el envenenamiento de cuatro perros la mañana de ayer; una vecina del lugar, quien prefirió omitir su nombre, afirmó que aunque los perros deambulaban por la zona desde hace varios meses, no eran agresivos.



"Estos perros de la calle se llevaban tranquilo con mis perros cuando los sacaba a pasear, igual mantenía mi distancia pero nunca los vi agresivos, sinceramente no eran malos ni agresivos, los perritos actúan por instinto", dijo.



Los residentes consideran que este acto pudiera haberse presentado por enojo de algunos miembros del comité de vecinos, pues desde hace varios días circulaba mediante Whatsapp un audio de una vecina molesta por la presencia de estos perros.



En dicho audio, al cual se tuvo acceso, se escucha a una mujer que asegura que los perros en situación de calle atacaron y mataron a su mascota, por lo que buscaría justicia.



"Yo a esos perros no los quiero aquí, yo ya le he hablado a la perrera y ya han ido vecinos a sacarlos… yo no me voy a quedar con las manos limpias con todo esto, mataron a mi perro", expresó.



Causa división



La vecina citó en el audio que la situación de los perros ha dividido a los vecinos, pues hay quienes les dan comida y agua, pero no se hacen responsables de ellos.



Además circulaban también comentarios de meses atrás donde vecinos afirmaban que estarían dispuestos a envenenar a los perros si hacían sus necesidades fisiológicas en su jardín.



Una vecina del lugar aseguró que acudirían al Ministerio Público a interponer una denuncia y presentar las pruebas, pues consideran que los perros actuaron por instinto y no justifica el acto de matar a un animal.



Investigará autoridad los hechos



El Centro de Atención Canina y Felina de Hermosillo realizará una investigación sobre la muerte de cuatro perros en Villa Bonita para determinar las causas, señaló el director Ariel Félix Ortiz.



Desde hace cuatro meses no recibían un reporte de este tipo, pero es necesario que vecinos denuncien al Ministerio Público, y en caso de comprobarse maltrato animal, la pena es hasta de seis años de prisión.



“Esto procede como denuncia penal, la Ley Estatal de Protección de los Animales estipula que si se pone en riesgo la salud de alguno o varios de ellos, es sanción penal por eso los invito a usar la denuncia”, agregó.



Félix Ortiz detalló que el centro recogió los cadáveres de los cuatro perros y se realizará la autopsia a uno de ellos para determinar si fueron envenenados y con qué sustancias.