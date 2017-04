Fallece hombre tras ser herido con arma blanca

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con lesiones producidas con arma blanca fue encontrado sin vida el cuerpo de Joel, de 33 años de edad, frente a la casa de su mamá, ubicada en la colonia 26 de Octubre, en el Poblado Miguel Alemán.



De acuerdo a la información proporcionada por Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 06:10 horas de ayer, en el domicilio ubicado en las calles Juan G. Cabral y Trinidad Sánchez Leyva.



María del Carmen L., la madre del occiso, platicó que la última vez que vio a su hijo fue en la noche del domingo, pero salió a la calle como a las 02:00 de la madrugada de ayer, y alrededor de las 04:00 horas que salió a buscarlo, se percató de lo que había sucedido.



"En la noche él comió, estaba bien, pero él salió y yo como me voy a trabajar, ya no me di cuenta, y como a las 04:00 me dice la vecina: ‘Hey, ¿no es tu hijo el que está tirado ahí?’ Y ya cuando llegué y lo moví estaba muerto", dijo.



Afectada por la situación, la madre detalló que vio que su hijo tenía una herida que parecía había sido producida con un machete en el brazo izquierdo, y otra más en la parte de su cuello, y al mover el cuerpo ya se encontraba sin vida.



Los vecinos del lugar manifestaron que casi a diario se viven ese tipo de situaciones en la colonia debido a la inseguridad que hay en la localidad, y piden a las autoridades que hagan algo al respecto, ya que temen por sus vidas y cualquiera de los colonos puede terminar en esa situación.



"Cualquiera podemos terminar así, no se puede ni salir por lo peligroso que está aquí, en cuanto oscurece nos tenemos que encerrar porque roban mucho, asaltan con machetes, niños chiquitos ya andan con machetes asaltando a medio mundo y las autoridades no hacen nada", externó una vecina.