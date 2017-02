Reciben 2 mil 600 denuncias de violencia intrafamiliar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En lo que va del 2017 se han recibido un total de dos mil 600 reportes por violencia intrafamiliar al número de emergencias 911, de los cuales la gran mayoría continúan siendo emitidos desde el Poblado Miguel Alemán.



La directora de Atención a la Mujer, Xóchitl Sánchez García mencionó otras colonias como Nuevo Hermosillo, Altares, Solidaridad, Olivos y La Choya son otros focos rojos que han sido identificados por ser zonas en las cuales se detectaron más reportes.



Alrededor de 300 mujeres han sido atendidas por el Grupo Especializado de Atención a Violencia Intrafamiliar (Geavi), los cuales han apoyado a las víctimas con el proceso de legal correspondiente, así como también ayuda sicológica.



La funcionaria no especificó cuál es el número de denuncias dirigidas al Ministerio Público, pero continúan siendo escasas debido a que no se tiene la cultura de la denuncia.



Sánchez García indicó que una vez realizado el reporte al 911 se puede dar atención sicológica a la víctima hasta que llegue una unidad de apoyo, mientras que en el proceso la persona decide si continúa con estas pláticas.



Algunas de las acciones que se han llevado a cabo por parte de la dependencia son las pláticas en escuelas para alumnos y padres de familia para disminuir los casos de violencia en el noviazgo e intrafamiliar.



De igual manera el apoyo a familias en el Albergue "La Esperanza", el cual brinda refugio a catorce madres de familia junto con sus hijos, los cuales han sido víctimas de violencia y no tienen un lugar al cual llegar.