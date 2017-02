Denuncian vecinos ola de robos en la Bugambilias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desconcertados se dijeron los vecinos de la colonia Bugambilias ante la ola de robos que se ha vivido en la colonia y sus alrededores, principalmente en algunos comercios de la zona, por lo que piden más seguridad.



A pesar de que hace unos meses atrás la colonia estaba considerada por sus residentes como una de las más tranquilas de la ciudad, su perspectiva ha estado cambiando con el paso de los meses y los actos vandálicos que cada día son más evidentes.



Maricarmen de García, quien radica en Bugambilias desde hace 30 años, platicó que durante el tiempo que lleva en el lugar, jamás había sabido que la casa de algún vecino sufriera un robo, pero hace aproximadamente un año que la situación cambió para mal.



"Siempre ha sido muy tranquilo aquí, hemos vivido muy a gusto todos estos años, y a mí en lo particular no me han robado, pero muchos de mis vecinos sí han batallado con eso, más en las tiendas y en los comercios de por aquí, a cada rato los asaltan", dijo.



Una residente de la calle Cuatro, quien prefirió permanecer, reveló que la tienda de conveniencia que se localiza en las calles Tres y Cuatro, en muy corto tiempo ha sido robada varias veces y considera que se debe de hacer algo al respecto.



"Porque es como un cáncer, cuando los rateros vean que la Policía no les haga nada, seguirán con las demás casas de por aquí, y es gente que ni siquiera vive en la colonia, ya los han visto cuando se meten a la tienda y no son de por acá", externó.



Sufren 10 robos



La encargada de dicho comercio comentó que desde el pasado mes de noviembre que les dieron la concesión de la tienda, hasta el día de ayer, habían sufrido por lo menos 10 actos delictivos, entre robos y asaltos a mano armada.



"La mayoría se ha llevado puros cigarros y cosas así, y pues la Policía viene cuando les llamas pero no pasa de ahí", indicó.



La empleada comentó que muchas de las personas que han asaltado la tienda ni siquiera tienen aspecto cholo, sino que han llegado en carros de marca costosa.



"Y sí los han agarrado a uno que otro aquí, pero son menores de edad y los sueltan, o muchas veces los policías dicen que no los pueden encerrar porque no los agarraron en el acto y los chamacos se aprovechan de eso, por la nueva ley que así dicen que es ahora", apuntó.